Salzburg tüftelt an Digitalfunk für Blackout-Fall

Die Vorteile des BOS-Systems für Einsatzorganisationen wie Feuerwehr, Rettung, Polizei oder auch der Landesstraßenverwaltung liegen laut Martin Harter, dem Leiter der Stabstelle Digitalfunk in Salzburg, auf der Hand: „Wir haben eine ausgezeichnete Sprachqualität. Außerdem ist das System verschlüsselt und abhörsicher.“ Bei Katastropheneinsätzen könne so die Effizienz gesteigert werden.