Bürgermeister: „Stelle mir das genau so vor“

Gleichzeitig mit der Fernwärme wurden die gemeindeeigenen Wasserleitungen erneuert. Das hat man mit den eigenen Mitarbeitern vom Bauhof gemacht. Die Ersparnis dadurch beträgt ein Drittel der Kosten. „Ich stelle mir das genau so vor und wir machen uns weiter Gedanken, wo wir uns verbessern können und sparen im System“, gibt sich der Ortschef motiviert.