Salzburg kann mit Finaleinzug Geschichte schreiben

Intensität und Haltung

Gegen die Linzerinnen wird es aber erneut eine starke Leistung brauchen – auch, wenn die Saisonbilanz (3:0, 0:0) für Salzburg spricht. „Der LASK ist etwas erwachsener und reifer als wir, sie haben in ihrem Spiel auch Fortschritte gemacht, sind also ein starker Gegner. Für uns wird es wichtig sein, unsere Intensität und Haltung auf den Platz zu bringen“, betont der Bullen-Coach und ergänzt: „Wir müssen 100 Prozent geben. Wir haben zuletzt gute Leistungen gebracht, aber im Sport kann sich alles schnell ändern.“