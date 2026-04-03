Salzburg kann mit Finaleinzug Geschichte schreiben

Salzburg begeistert in dieser Saison mit einem höchst erfolgreichen Fußball in der Frauen Bundesliga. Der Einzug in die Meisterrunde wurde bereits fixiert, jetzt soll es auch ins Cup-Finale gehen. Trainer Dusan Pavlovic will fokussiert an die Aufgabe herangehen.
Seit Sonntag um 13 Uhr bereitet sich Salzburg-Trainer Dusan Pavlovic laut eigener Aussage auf das Frauen-Cup-Halbfinale am Samstag (12 Uhr, live auf ORF Sport+) vor. Der historische Einzug in die Meisterrunde der Bundesliga wurde kurz bejubelt, doch das nächste Highlight wartet bereits. Mit einem Sieg gegen den LASK können die Salzburgerinnen nach dem Halbfinale im Vorjahr als FC Bergheim heuer erstmals ins Endspiel einziehen. „Es macht Spaß mit dieser Gruppe. Nicht nur in den Spielen, sondern generell, welchen Zugang sie zu Fußball hat“, kam Pavlovic zuletzt ins Schwärmen.
Ich denke noch gar nicht daran. Die Gefahr ist, dass man dann nicht im Moment ist oder enttäuscht wird.
Dusan Pavlovic, was der Erfolg bedeuten würde
Bild: Andreas Tröster
Intensität und Haltung
Gegen die Linzerinnen wird es aber erneut eine starke Leistung brauchen – auch, wenn die Saisonbilanz (3:0, 0:0) für Salzburg spricht. „Der LASK ist etwas erwachsener und reifer als wir, sie haben in ihrem Spiel auch Fortschritte gemacht, sind also ein starker Gegner. Für uns wird es wichtig sein, unsere Intensität und Haltung auf den Platz zu bringen“, betont der Bullen-Coach und ergänzt: „Wir müssen 100 Prozent geben. Wir haben zuletzt gute Leistungen gebracht, aber im Sport kann sich alles schnell ändern.“
Was der Erfolg für ihn und den Verein bedeuten würde? „Ich denke noch gar nicht daran. Die Gefahr ist, dass man dann nicht im Moment ist oder enttäuscht wird.“ Dennoch würde sich der 40-Jährige am Nachmittag nach Abpfiff riesig freuen. Das Finale findet am 13. oder 14. Mai statt, der Austragungsort ist noch offen.
Die Brust ist jedenfalls breit. „Die Stimmung im Team ist momentan sehr positiv, wir halten richtig gut zusammen und pushen uns jeden Tag im Training gegenseitig“, sagt Kapitänin Lucia Orkic.
Indes steht auch der Plan für die Meisterrunde: Salzburg startet am 25. April gegen Sturm Graz, gefolgt von einem weiteren Heimspiel am 3. Mai gegen Tabellenführer Austria Wien.
ÖFB Frauen Cup, Samstag: Red Bull Salzburg – LASK (Akademie Liefering, 12). – 2. Frauen Bundesliga, Samstag: Kraig – SG Geretsberg/Bürmoos (15), Union LUV Graz – FC Pinzgau Saalfelden (16).
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