Lamparter holt Silber ++ Austria-Remis in Prag

Johannes Lamparter holt Silber in der Nordischen Kombination, Franjo von Allmen steigt nach dem Super-G-Triumph in einen elitären Kreis auf und die Frauen der Wiener Austria erkämpfen sich im UEFA Womens Europa Cup Viertelfinale eine passable Ausgangslage für das Rückspiel – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 11. Februar.