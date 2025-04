„Monster“: Trump will sogar US-Bürger abschieben

„Wir müssen uns immer an die Gesetze halten, aber wir haben einheimische Kriminelle, die Menschen vor U-Bahnen schubsen oder ältere Damen mit Baseballschlägern attackieren. Das sind Monster“, sagte Trump am Montag. „Ich würde sie gerne in die Gruppe derer einschließen, die wir aus dem Land schaffen wollen. Aber man muss sich die Gesetze dazu ansehen.“