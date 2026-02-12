Auf der Silber-Party im Hotel galt Alkoholverbot

Die Lamparter-Fans mussten im 10-km-Langlauf lange mit Johannes mitzittern. „Es hat am Anfang ausgeschaut, wie wenn der Steff (Anm. Rettenegger) der ist, der um die Medaillen läuft. ,Jo’ hat uns alle überrascht, wie er das Rennen gestaltet hat“, sagte Kombi-Chef Christoph Bieler. Der begeisterte Hobby-Radsportler lief auf der tiefen und kräfteraubenden Loipe nicht nur den eigenen Zweifeln davon: „Nach dem ersten Training habe ich gewusst, das sind jetzt nicht gerade meine Bedingungen.“