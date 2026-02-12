Osttiroler Bergrebell Hermann Walder verstorben

Ein gespaltenes Tal und ein Protest beim Begräbnis

Das Versprechen machte Hermann Walder Jahrzehnte nach dem Tod seines Bruders wahr. Mit Schlägereien, Protesten und weiteren Aktionen machte er immer wieder auf sich aufmerksam und schaffte es, dass der Mord an seinem Bruder nicht in Vergessenheit geriet. Den Höhepunkt erreichte Walder, als er beim Begräbnis des Todesschützen im Jahr 2012 mit einem Schild demonstrierte und den Verstorbenen einen Mörder nannte, der für seine Teufelstat „an der Gurgel erfasst und in die Hölle unter die Glut befördert“ worden sei. Dafür erhielt er eine Anzeige wegen Ruhestörung einer Bestattungsfeier.