„Bin zu ehrgeizig, dass mich das voll anzipft!“

„Natürlich bin ich viel zu ehrgeizig, dass mich das voll anzipft“, sagte Vincent Kriechmayr sichtlich geknickt, als es erneut nicht für eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen reichte. Der Oberösterreicher musste sich im Super-G mit Rang sieben (+0,78 Sek.) begnügen.
Die Voraussetzungen hätten gestimmt. In der laufenden Super-G-Saison feierte Kriechmayr einen Sieg in Beaver Creek, stand auch in Copper auf dem Podest und liegt im Disziplinenweltcup auf Rang zwei. Zudem ist die „Stelvio“ eigentlich sein Terrain – in den vergangenen fünf Super-G-Rennen dort fuhr er viermal aufs Podest. „Das Skifahren passt – aber ich muss es im Rennen halt mal auf den Punkt bringen“, hatte der Routinier noch vor dem Start gemeint.
Oben schon Zeit verloren
Doch genau das gelang nicht. Im oberen Abschnitt verlor Kriechmayr bereits drei Zehntel, in der Schlüsselpassage kamen weitere zwei hinzu. Am Ende stand nur Platz sieben zu Buche, zu wenig für die eigenen Ansprüche.
„Das zipft mich voll an“
Im ORF-Interview sprach Kriechmayr offen über seine Enttäuschung: „Natürlich bin ich viel zu ehrgeizig, dass mich das voll anzipft. Ich hab‘s nicht auf den Punkt gebracht. Jetzt tut es weh, das ist ganz klar. Wenn man alles gibt, sich gut vorbereitet, viele Leute im Hintergrund sich den Allerwertesten aufreißen dann tut das weh.“
Und weiter: „Im Grunde genommen ist es nur ein Skirennen aber jetzt brauche ich mal ein bisschen dafür.“
Silber in der Team-Kombi als Trost
Am Montag hatte Kriechmayr noch gemeinsam mit Manuel Feller über Silber in der Team-Kombination gejubelt. „Sehr schön, mal mit etwas heimzufahren von den Spielen“, grinste er danach – schob aber nach: „Aber ich will unbedingt auch eine Medaille in einer Einzeldisziplin.“
Dieser Wunsch bleibt jedoch unerfüllt ...
