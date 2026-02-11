„Bin zu ehrgeizig, dass mich das voll anzipft!“

Die Voraussetzungen hätten gestimmt. In der laufenden Super-G-Saison feierte Kriechmayr einen Sieg in Beaver Creek, stand auch in Copper auf dem Podest und liegt im Disziplinenweltcup auf Rang zwei. Zudem ist die „Stelvio“ eigentlich sein Terrain – in den vergangenen fünf Super-G-Rennen dort fuhr er viermal aufs Podest. „Das Skifahren passt – aber ich muss es im Rennen halt mal auf den Punkt bringen“, hatte der Routinier noch vor dem Start gemeint.