„Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen“

Schon 2022 bei den Spielen in Peking sowie bei der Heim-WM 2025 im Engadin hatte es für ihn „Blech“ gegeben. Dabei wollte der 27-Jährige seinen früh verstorbenen Vater stolz machen. „Ich wollte heute einfach meinen Vater im Himmel stolz machen», sagte er. „Heute war es nur der vierte Platz. Aber ich glaube, er ist trotzdem stolz auf mich.“