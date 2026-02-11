„Die Mumie“ kehrt 2028 mit Weisz & Fraser zurück!

Die beiden „Mumie“-Filme mit Weisz und Fraser waren Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre große Kassenhits. Die Rolle des Schatzsuchers Rick, der sich im Ägypten der 1920er-Jahre mit einer versehentlich zum Leben erweckten Schreckensmumie einen Schlagabtausch leistet, machte Fraser zum Action-Star. 2008 kehrte er in „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ noch einmal in die Rolle zurück – allerdings ohne Weisz, die ihre Figur der Archäologin an Maria Bello übergab.