„Die Mumie“ kehrt 2028 mit Weisz & Fraser zurück!

Für die Fortsetzung der Filmhits „Die Mumie“ (1998) und „Die Mumie kehrt zurück“ (2001) zeichnet sich Medienberichten zufolge ein Starttermin ab. Wie unter anderem das Branchenblatt „Variety“ berichtet, soll die Gruselreihe im Mai 2028 weitergehen. Hauptdarsteller Rachel Weisz (55) und Brendan Fraser (57) sollen ihre Verträge bereits unterzeichnet haben.
Worum es im vierten Teil gehen soll, bleibt vorerst geheim. Die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett sind dem Bericht zufolge ebenfalls mit an Bord. Das Duo hatte schon die Horror-Reihe „Scream“ mit den Folgen „Scream 5“ (2022) und „Scream 6“ (2023) erfolgreich fortgesetzt.
Die beiden „Mumie“-Filme mit Weisz und Fraser waren Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre große Kassenhits. Die Rolle des Schatzsuchers Rick, der sich im Ägypten der 1920er-Jahre mit einer versehentlich zum Leben erweckten Schreckensmumie einen Schlagabtausch leistet, machte Fraser zum Action-Star. 2008 kehrte er in „Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers“ noch einmal in die Rolle zurück – allerdings ohne Weisz, die ihre Figur der Archäologin an Maria Bello übergab.
Schlechte Kritiken für Mumie mit Cruise
Das Studio Universal Pictures legte „Die Mumie“ 2017 noch ein weiteres Mal mit Tom Cruise auf, doch dieser Film erhielt überwiegend schlechte Kritiken. Oscar-Preisträgerin Weisz („Der ewige Gärtner“) wirkte zuletzt in Filmen wie „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ (2018) und „Black Widow“ (2021) mit. Fraser gewann 2023 für seine Hauptrolle in Darren Aronofskys Drama „The Whale“ den Oscar als bester Hauptdarsteller.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.