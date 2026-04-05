Millionenschwere Jungfirmen aus Oberösterreich

Da wäre zum einen Diamens. Das Start-up entwickelt einen Test, der mithilfe von Menstruationsblut Endometriose diagnostizieren soll. Bei der Erkrankung wächst Gewebe außerhalb der Gebärmutter, das verursacht meist starke Schmerzen während der Menstruation oder beim Geschlechtsverkehr und kann zu Unfruchtbarkeit führen.