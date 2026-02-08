Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fangnetz durchschlagen

Skifahrer stürzt von Brücke – schwer verletzt!

Tirol
08.02.2026 15:05
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Rettungseinsatz Sonntagmittag im Tiroler Zillertal! Ein junger Skifahrer (24), der zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte, durchschlug ein Fangnetz und stürzte von einer Brücke sieben Meter in die Tiefe. Neben der darunter verlaufenden Straße blieb der Urlauber schwer verletzt liegen. Er musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.

0 Kommentare

Zu dem schrecklichen Unfall kam es kurz nach 12 Uhr im Skigebiet Zillertal Arena im Gemeindegebiet von Rohrberg. Der 24-jährige Belgier habe sich auf der Talfahrt befunden, als er im Bereich der sogenannten Astnerbrücke, die über die Rohrbergstraße führt, die Kontrolle verloren hat.

Urlauber schlug am Straßenbankett auf
„Der Skifahrer durchschlug daraufhin das dortige Fangnetz und stürzte rund sieben Meter ab“, schildert Polizeisprecherin Julia Plank auf „Krone“-Nachfrage. Der 24-jährige Urlauber schlug am Boden auf und blieb verletzt am Straßenbankett liegen.

Hier stürzte der Skifahrer ab.
Hier stürzte der Skifahrer ab.(Bild: ZOOM Tirol)
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Verletzte in die Klinik geflogen.
Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Verletzte in die Klinik geflogen.(Bild: ZOOM Tirol)

Skifahrer wohl zu schnell unterwegs
Der Verletzte war ansprechbar und wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt. Im Anschluss wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.

Die genauen Unfallumstände sind noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 24-Jährige aber – trotz Warnschildern – zu schnell über die Brücke gefahren sein.

Lesen Sie auch:
Nachdem er das Fangnetz durchbrochen hatte, krachte der Skifahrer gegen einen Bus (Symbolbild).
Von Piste abgedrängt
Skifahrer durchbrach Netz, krachte gegen Reisebus
08.02.2026

Skifahrer krachte gegen Reisebus
Bereits am Samstag hatte sich in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein ein dramatischer Skiunfall ereignet. Ein 16-jähriger Skifahrer wurde von einem Unbekannten abgedrängt, woraufhin er von der Piste abkam, ein Fangnetz durchbrach und gegen einen Reisebus am angrenzenden Parkplatz krachte. Schwer verletzt wurde der Jugendliche ins Krankenhaus eingeliefert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Zillertal
RettungseinsatzHubschrauber
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
193.904 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
135.516 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
120.807 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf