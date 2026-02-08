Skifahrer stürzt von Brücke – schwer verletzt!

Dramatischer Rettungseinsatz Sonntagmittag im Tiroler Zillertal! Ein junger Skifahrer (24), der zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte, durchschlug ein Fangnetz und stürzte von einer Brücke sieben Meter in die Tiefe. Neben der darunter verlaufenden Straße blieb der Urlauber schwer verletzt liegen. Er musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.