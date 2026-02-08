Skifahrer stürzt von Brücke – schwer verletzt!

Dramatischer Rettungseinsatz Sonntagmittag im Tiroler Zillertal! Ein junger Skifahrer (24), der zu schnell unterwegs gewesen sein dürfte, durchschlug ein Fangnetz und stürzte von einer Brücke sieben Meter in die Tiefe. Neben der darunter verlaufenden Straße blieb der Urlauber schwer verletzt liegen. Er musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden.
Zu dem schrecklichen Unfall kam es kurz nach 12 Uhr im Skigebiet Zillertal Arena im Gemeindegebiet von Rohrberg. Der 24-jährige Belgier habe sich auf der Talfahrt befunden, als er im Bereich der sogenannten Astnerbrücke, die über die Rohrbergstraße führt, die Kontrolle verloren hat.
Urlauber schlug am Straßenbankett auf
„Der Skifahrer durchschlug daraufhin das dortige Fangnetz und stürzte rund sieben Meter ab“, schildert Polizeisprecherin Julia Plank auf „Krone“-Nachfrage. Der 24-jährige Urlauber schlug am Boden auf und blieb verletzt am Straßenbankett liegen.
Skifahrer wohl zu schnell unterwegs
Der Verletzte war ansprechbar und wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort erstversorgt. Im Anschluss wurde er mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
Die genauen Unfallumstände sind noch nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 24-Jährige aber – trotz Warnschildern – zu schnell über die Brücke gefahren sein.
Skifahrer krachte gegen Reisebus
Bereits am Samstag hatte sich in Söll im Tiroler Bezirk Kufstein ein dramatischer Skiunfall ereignet. Ein 16-jähriger Skifahrer wurde von einem Unbekannten abgedrängt, woraufhin er von der Piste abkam, ein Fangnetz durchbrach und gegen einen Reisebus am angrenzenden Parkplatz krachte. Schwer verletzt wurde der Jugendliche ins Krankenhaus eingeliefert.
