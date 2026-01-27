Dramatisches Plus bei Betrug an Unternehmen

Kärntner Millionenbetrüger: „Es dauert zu lange“

Zu oft würden Warnungen von Aufsichtsbehörden von Konsumenten nicht gehört, würden sich Opfer schämen. Und zu oft, so „Krone“-Cyberprofi Cornelius Granig, der in „Böses Geld“ über Wirtschaftskriminelle schrieb, würde es zu lange nach Bekanntwerden von Fällen dauern, bis Betrügern das Handwerk gelegt wird. Etwa beim Kärntner Millionenbetrüger Benjamin H., der Kunden mit „Exchange Wallets“ das Blaue vom Himmel versprochen hatte. Stattdessen schnappte er sich die 20 Millionen Euro. Er flüchtete im Spätherbst bei einem Hafturlaub und wird in Dubai vermutet.