Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener schildert Fall

Dramatisches Plus bei Betrug an Unternehmen

Wirtschaft
27.01.2026 05:50
Der falsche CEO ist nur eine Betrugsvariante, die in der Wirtschaft grassiert.
Der falsche CEO ist nur eine Betrugsvariante, die in der Wirtschaft grassiert.(Bild: ©Volodymyr - stock.adobe.com)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Martina Münzer-Greier und Stefan Steinkogler

Wirtschaftskriminalität explodierte seit 2015 regelrecht. Die Zahlen bei schwerem Betrug schnellten etwa um 139 Prozent in die Höhe. Es ist aber nicht immer der afrikanische Prinz, der um Geld bettelt. Die „Krone“ sprach mit einem Wiener Unternehmer, der auf 120.000 Euro sitzen blieb. 

0 Kommentare

Henryk Sojka etwa ist seit 30 Jahren Malermeister in Wien. Er lernte einen Immobilien-Zampano kennen, der – zumindest lauteten die Behauptungen so – in Österreich am laufenden Band Millionenprojekte abwickelte. Über Monate sind die Mitarbeiter Sojkas und auch Subfirmen an einer Baustelle in bester Wiener City-Lage beschäftigt. Sojka legt nach Vollendung des Baus Rechnungen über 300.000 Euro, auf 120.000 Euro davon bleibt er bis heute sitzen. Er stand mit seiner Firma beinahe vor dem Ruin.

Im Mittelpunkt großer Delikte sieht Datenanalyst Martin Geyer Aufwertungsgewinne. Das sind buchhalterische Gewinne, die entstehen, wenn der Wert eines Vermögensgegenstandes etwa mit einem Bewertungsgutachten nach oben korrigiert wird, ohne dass die zuvor bewerteten Immobilien auch tatsächlich verkauft wurden. „Es sind also nicht realisierte Gewinne“, so Geyer. Die mit einer Ausschüttungssperre belegt sind.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Durch Konstrukte, wie etwa durch den Verkauf innerhalb eines Konzerns, oder durch die Einbringung in eine andere Gesellschaft des Konzerns, gelten solche stillen Reserven als realisiert und ausschüttbar. Der Gesetzgeber ist gefordert: Mehr Personal und schnelle Einsatzgruppen seien unerlässlich. Die Ausschüttungssperre solle laut Geyer „etwas strenger gehandhabt werden“. 

Hausverstand der Unternehmen wichtig
Walter Strobl, Präsident des österreichischen Inkassoverbands, appelliert an den Hausverstand: „Wenn ein Geschäft zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es kritisch zu hinterfragen.“ Dazu dienen ein sauberes Forderungsmanagement, Bonitätsprüfungen, ein gezieltes Mahnsystem bis hin zur gerichtlichen Durchsetzung der aushaftenden Forderungen und die Blacklist des Finanzministeriums. 

Bei Zahlungsverzug stellen wir die Arbeiten für Kunden ein. Diese Erkenntnis haben wir uns sehr teuer erkauft.

Henryk Sojka, Malermeister mit 20 Mitarbeitern

Bild: Martina Münzer-Greier

Die dramatische Zunahme wird zu einem wachsenden Problem für die geschädigten Unternehmen und auch für die Allgemeinheit.

Martin Geyer, Gutachter und Forensiker

Bild: zVg

Wenn ein Geschäft zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es kritisch zu hinterfragen.

Walter Strobl, Präsident österreichischer Inkassoverband

Bild: zVg

1257 Scheinfirmen aus dem Verkehr gezogen
Gegen Betrugsmaschen wie Identitätsdiebstahl bei Privatpersonen oder Scheinfirmen im Unternehmensbereich seien reguläre Maßnahmen oft erfolglos, so Strobl. Seit 2016 wurden 1257 Scheinfirmen eliminiert, seit 2015 explodiert generell die Wirtschaftskriminalität. Plus 128 Prozent bei Betrug, plus 139 gar bei schwerem Betrug sowie plus 95 Prozent bei Veruntreuung sprechen eine klare Sprache. Hier helfe laut Strobl nur, „das Bewusstsein zu schärfen, aus der Vollkaskomentalität herauszutreten und den Blickwinkel zu ändern“. 

Benjamin H. wurde verurteilt, konnte jedoch nach Dubai flüchten.
Benjamin H. wurde verurteilt, konnte jedoch nach Dubai flüchten.(Bild: Kerstin Wassermann)

Kärntner Millionenbetrüger: „Es dauert zu lange“
Zu oft würden Warnungen von Aufsichtsbehörden von Konsumenten nicht gehört, würden sich Opfer schämen. Und zu oft, so „Krone“-Cyberprofi Cornelius Granig, der in „Böses Geld“ über Wirtschaftskriminelle schrieb, würde es zu lange nach Bekanntwerden von Fällen dauern, bis Betrügern das Handwerk gelegt wird. Etwa beim Kärntner Millionenbetrüger Benjamin H., der Kunden mit „Exchange Wallets“ das Blaue vom Himmel versprochen hatte. Stattdessen schnappte er sich die 20 Millionen Euro. Er flüchtete im Spätherbst bei einem Hafturlaub und wird in Dubai vermutet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
261.826 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.262 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.273 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Wirtschaft
Streiks abgesagt
Sozialwirtschafts-KV-Abschluss: Plus 2,6 Prozent
Krone Plus Logo
Wörthersee-Traum
Schillernder Bauträger kaufte die Horten-Villa
Auf dem Windsfeld
Birkhühner kommen einem Windrad in die Quere
Krone Plus Logo
Aufregung um Gäste
Das kostet Walter Rucks Ball-Starparade
Was sind die Ursachen?
Eine Bezirkshauptstadt verkommt zur Geisterstadt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf