Land Kärnten schnürt ein Mega-Investitionsprogramm

Die Kassen des Landes sind ziemlich leer. Doch das schreckt die Landesregierung nicht ab – sie wird in diesem Jahr kräftig in die heimische Wirtschaft investieren. Mit anderen Unternehmen investiert die öffentliche Hand über eine Milliarde Euro.
Von einem „optimistischen und mutigen“ Schritt spricht Landeshauptmann Peter Kaiser nach der Regierungssitzung am Dienstag. Denn immerhin macht das Land Kärnten und dessen ausgelagerte Unternehmen trotz der klammen Kassen für dieses Jahr 557 Millionen Euro locker. „Damit investieren wir deutlich mehr als im letzten Jahr. Hier lagen wir bei 471 Millionen Euro“, sagt der Landeschef.
Von den 557 Millionen Euro soll der größte Teil, 150 Millionen Euro, in den Wohnbau und in den Bereich Soziales fließen. „Damit tragen wir dazu bei, das Beschäftigungsniveau zu halten“, betont Kaiser. Denn immerhin habe Kärnten im Vergleich zu den anderen Bundesländern die geringste Arbeitslosenquote.
Noch immer Investitionsrückstau
Auch das Straßenbaureferat von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber darf sich über einiges an Geld freuen. „Heuer stehen uns 46 Millionen Euro für die Instandhaltung der Straßeninfrastruktur zur Verfügung“, erklärt der Landesvize. Trotz der kräftigen Finanzspritze für die Straßen, Brücken und Co. herrsche in Kärnten im Straßenbaubereich noch immer ein Investitionsrückstau.
84 Millionen Euro werden in den Bereich Wasser und Hochwasserschutz fließen.
Landeshauptmann Peter Kaiser
Bild: Christian Jauschowetz
Krankenhäuser werden auf neuen Stand gebracht
94 Millionen Euro des Kärntner Bau- und Investitionsprogramms 2026 werden in den Gesundheitsbereich fließen. „Damit werden nicht nur die Krankenanstalten modernisiert, sondern wir können auch neue Ausstattung und Geräte kaufen“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Unter anderem soll ein Teil des Geldes für den Ankauf von neuen Operationsrobotern verwendet werden.
Öffentliche Hand investiert kräftig
Aber nicht nur das Land nimmt heuer ordentlich Geld in die Hand. Auch die Asfinag und die Kelag wollen kräftig investieren. Insgesamt 831 Millionen Euro sollen von diesen Unternehmen in verschiedenste Projekte fließen. Damit liegt das Investitionsprogramm der öffentlichen Hand über einer Milliarde Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.