Land Kärnten schnürt ein Mega-Investitionsprogramm

Krankenhäuser werden auf neuen Stand gebracht

94 Millionen Euro des Kärntner Bau- und Investitionsprogramms 2026 werden in den Gesundheitsbereich fließen. „Damit werden nicht nur die Krankenanstalten modernisiert, sondern wir können auch neue Ausstattung und Geräte kaufen“, erklärt Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Unter anderem soll ein Teil des Geldes für den Ankauf von neuen Operationsrobotern verwendet werden.