Tourengeher (18) starb in Südtirol unter Lawine

Der andere Wintersportler setzte umgehend einen Notruf ab und begann mit der Suche nach seinem Kameraden. Die Bergrettung sowie die Besatzungen zweier Notarzthubschrauber rückten aus. Schließlich gelang es, den Tourengeher in rund einem Meter Tiefe zu bergen. Doch für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.