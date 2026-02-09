Vorteilswelt
Hilfe kam zu spät

Tourengeher (18) starb in Südtirol unter Lawine

Tirol
09.02.2026 10:18
Für den 18-jährigen Südtiroler kam jede Hilfe zu spät.
Für den 18-jährigen Südtiroler kam jede Hilfe zu spät.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Einen schrecklichen Ausgang nahm ein Lawinenabgang in Südtirol am Sonntagnachmittag. In den Sarntaler Alpen wurde ein junger Einheimischer von einem Schneebrett erfasst und begraben. Der 18-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

0 Kommentare

Der Südtiroler und ein Begleiter hatten sich laut Medienberichten auf der Abfahrt zwischen Plattenspitze und dem Kratzberger See befunden, als sich plötzlich das Schneebrett löste. Der 18-Jährige wurde von der Lawine erfasst, mitgerissen und unter den Schneemassen verschüttet.

Der andere Wintersportler setzte umgehend einen Notruf ab und begann mit der Suche nach seinem Kameraden. Die Bergrettung sowie die Besatzungen zweier Notarzthubschrauber rückten aus. Schließlich gelang es, den Tourengeher in rund einem Meter Tiefe zu bergen. Doch für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Tirol

