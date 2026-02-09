Tourengeher (18) starb in Südtirol unter Lawine

Einen schrecklichen Ausgang nahm ein Lawinenabgang in Südtirol am Sonntagnachmittag. In den Sarntaler Alpen wurde ein junger Einheimischer von einem Schneebrett erfasst und begraben. Der 18-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.
Der Südtiroler und ein Begleiter hatten sich laut Medienberichten auf der Abfahrt zwischen Plattenspitze und dem Kratzberger See befunden, als sich plötzlich das Schneebrett löste. Der 18-Jährige wurde von der Lawine erfasst, mitgerissen und unter den Schneemassen verschüttet.
Der andere Wintersportler setzte umgehend einen Notruf ab und begann mit der Suche nach seinem Kameraden. Die Bergrettung sowie die Besatzungen zweier Notarzthubschrauber rückten aus. Schließlich gelang es, den Tourengeher in rund einem Meter Tiefe zu bergen. Doch für den 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.