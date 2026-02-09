Gebäudeeinsturz im Libanon fordert 14 Todesopfer

Viele Immobilien seit Explosion im Jahr 2020 einsturzgefährdet

In dem kleinen Land am Mittelmeer sind nach Angaben des Immobilienverbands LPA rund 16.000 Gebäude oder mehr einsturzgefährdet, die meisten davon in der Hauptstadt Beirut sowie in Tripoli im Norden. In Beirut hat die schwere Explosion im Hafen von Beirut im Jahr 2020 die Einsturzgefahr an einigen Gebäuden durch die damals schwere Erschütterung noch erhöht. Das schwere Erdbeben im Jahr 2023 im türkisch-syrischen Grenzgebiet beschädigte ebenfalls die Substanz einiger Häuser.