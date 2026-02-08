Kampf gegen die Massen
Capri greift durch: Höchstens 40 Touris auf einmal
Die Urlaubsinsel Capri in Süditalien kämpft gegen Massentourismus. Jetzt ergreift sie strenge Maßnahmen. Organisierte Touristengruppen, die die Insel besuchen, dürfen künftig nicht mehr als 40 Teilnehmer umfassen.
Neben der Höchstgrenze von 40 Besuchern für Gruppen mit mehr als 20 Personen gilt künftig die Pflicht, Kopfhörer zu benutzen, um die Erklärungen der Reiseleitung zu hören. Die Reiseleiter müssen außerdem eine gut sichtbare Führungsplakette mitführen. Regenschirme, Tücher oder andere schlecht erkennbare Gegenstände sind nicht mehr zulässig. Zudem ist die Reiseleitung verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gruppe während der gesamten Route geschlossen und sicher bleibt und nicht den gesamten verfügbaren Raum einnimmt.
Maßnahme tritt im Sommer in Kraft
Der einstimmig verabschiedete Beschluss des Gemeinderats soll bereits ab dem kommenden Sommer wirken. Sie soll klare Regeln festlegen, um Unordnung und Chaos an An- und Abfahrtsbereichen sowie an Panorama- und historischen Stätten zu vermeiden. Manche Touristen-Hotspots werden täglich von Tausenden von Tages- und Übernachtungstouristen besucht.
Verbote nicht nur in Capri
In den italienischen Urlaubsorten mehren sich die Verbote, um Massentourismus, Umweltverschmutzung und respektloses Verhalten einzudämmen. Gerade in viel besuchten Städten und Badeorten wurden zuletzt zahlreiche Regeln eingeführt. So etwa in Portofino: Von morgens bis 18.00 Uhr können Touristen den Hauptplatz der norditalienischen Nobelortschaft betreten, flanieren, einkaufen oder in Restaurants sitzen. Sie dürfen jedoch nicht anhalten oder Versammlungen bilden, da sonst Strafen zwischen 65 und 275 Euro verhängt werden.
Kreuzfahrtschiffe werden zum Problem
Die Maßnahmen betreffen vor allem die Flut der Kreuzfahrttouristen, die von der Hafenstadt La Spezia aus für ein paar Stunden an die Steilküste der Cinque Terre und Portofino gebracht werden. Pro Kreuzfahrtschiff nehmen bis zu 30 Busse Kurs auf den beliebten Ort.
