Capri greift durch: Höchstens 40 Touris auf einmal

Neben der Höchstgrenze von 40 Besuchern für Gruppen mit mehr als 20 Personen gilt künftig die Pflicht, Kopfhörer zu benutzen, um die Erklärungen der Reiseleitung zu hören. Die Reiseleiter müssen außerdem eine gut sichtbare Führungsplakette mitführen. Regenschirme, Tücher oder andere schlecht erkennbare Gegenstände sind nicht mehr zulässig. Zudem ist die Reiseleitung verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gruppe während der gesamten Route geschlossen und sicher bleibt und nicht den gesamten verfügbaren Raum einnimmt.