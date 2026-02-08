Fliesen und Defibrillator kommen unter den Hammer

15.000 Artikel unter Hammer

Die geplante Sanierung des 1934 in Wien gegründeten Baustoffhändlers ist aber gescheitert, und die 18 Standorte müssen nun bis Ende April 2026 geräumt werden. Im Auftrag des Insolvenzverwalters wurde, wie kurz berichtet, das Auktionshaus „Arena“ mit der Versteigerung der Ware und Ausstattung von insgesamt 18 Standorten in Wien, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten betraut. Insgesamt geht man von mehr als 15.000 Positionen aus, die innerhalb von nur elf Wochen möglichst gewinnbringend an den Mann oder die Frau gebracht werden sollen.