Quester-Insolvenz

Fliesen und Defibrillator kommen unter den Hammer

Kärnten
08.02.2026 12:00
Das Inventar von 18 Quester-Standorten wird versteigert
Das Inventar von 18 Quester-Standorten wird versteigert(Bild: Aurena)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Nach der Insolvenz des traditionsreichen Baustoffhändlers kommt ndas Inventar unter den Hammer. Auch Artikel aus Villach sind dabei.

0 Kommentare

Der Baustoffriese Quester hat im November des Vorjahres Insolvenz angemeldet. Bei der Prüfungstagessatzung Anfang Jänner 2026 hatten insgesamt 674 Gläubiger Forderungen in Höhe von etwa 55 Millionen Euro angemeldet.

15.000 Artikel unter Hammer
Die geplante Sanierung des 1934 in Wien gegründeten Baustoffhändlers ist aber gescheitert, und die 18 Standorte müssen nun bis Ende April 2026 geräumt werden. Im Auftrag des Insolvenzverwalters wurde, wie kurz berichtet, das Auktionshaus „Arena“ mit der Versteigerung der Ware und Ausstattung von insgesamt 18 Standorten in Wien, Niederösterreich, Steiermark und Kärnten betraut. Insgesamt geht man von mehr als 15.000 Positionen aus, die innerhalb von nur elf Wochen möglichst gewinnbringend an den Mann oder die Frau gebracht werden sollen.

Neben Baustoffen und Werkzeugen gibt’s auch Firmenlogos, Beschriftungen sowie Werbemittel zu ergattern. Die ersten Zuschläge sind bereits erfolgt. Montag erfolgt die nächste Tranche, in der sich das Inventar aus dem Villacher Standort in Zauchen findet.

Wer allerdings auf Schnäppchen bei Baumaterialien wie Ziegel oder Dämmstoffe gewartet hat, wird allerdings enttäuscht werden. Ein Blick auf die Versteigerungswaren enthüllt allerdings die eine oder andere Kuriosität. So ist unter anderem ein Defibrillator ebenso zu haben wie eine ganze Reihe von Ausstellungskatalogen oder ein Makita-Baustellenradio. Ebenfalls warten zwei Grünpflanzen sowie eine große Kunstpflanze inklusive des dekorativen Topfs auf ein neues Zuhause.

Genauer hinsehen heißt es bei der Versteigerung der zahlreichen Musterfliesen. Hier könnte das eine oder andere Schnäppchen lauern.

Eine genaue Auflistung der zu versteigernden Gegenstände, Besichtigungstermine und Versteigerungsmodalitäten finden sich auf der Homepage.

