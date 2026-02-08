Die „Krone“ macht Sie fit fürs neue Jahr

Mit seinem langjährigen Know-how, seiner motivierenden Art und einem klaren Fokus auf alltagstaugliche Lösungen ist Lukas Grigorescu einer der gefragtesten Personaltrainer im Raum St. Pölten. Zusammen mit der Niederösterreich Krone will der gefragte Personaltrainer nun auch die „Krone“-Leser fit machen und vergibt vier hochwertige Gesundheitspakete.
Das Studio von Grigorescu ist darauf spezialisiert, Menschen mit einem klar strukturierten und alltagstauglichen System zu nachhaltigem Erfolg zu führen. In den vergangenen zehn Jahren hat er mehr als 500 Personen dabei unterstützt, Körperfett zu reduzieren, Muskeln aufzubauen und ihre Gesundheit spürbar zu verbessern. Dabei setzt er auf ein individuell angepasstes Schritt‑für‑Schritt‑Programm, das sich nahtlos in jede Lebenssituation integrieren lässt.
Seit vielen Monaten versorgt der St. Pöltner Personalcoach Lukas Grigorescu die „Krone“-Leser mit wichtigen Tipps zum Thema Fitness, gesunder Ernährung und Muskelaufbau. Wer gerne einmal eine maßgeschneiderte Beratung in Anspruch nehmen möchte, der hat nun die Gelegenheit dazu.
Jetzt mitmachen und fit werden
Die „Krone“ verlost vier hochwertige Gesundheitspakete, bestehend aus einem Personal Training, einer Körperfett-Analyse und einer Ernährungsoptimierung von Lukas Grigorescu. Füllen Sie das untenstehende Formular aus und teilen Sie uns mit, warum gerade Sie dieses Package gewinnen wollen. Teilnahmeschluss ist der 23. Februar, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Gesund-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
