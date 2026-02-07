Vom Schutzhaus am Berg in die Gulaschhütte ins Tal

Die bekannten Kienzer-Brüder aus dem Lavanttal gehen nach ihrer Zeit auf der Alm ins Tal und eröffnen neu. Ab sofort sind sie in der Gulaschhütte in Framrach bei St. Andrä im Lavanttal zu finden.
Wenig Zeit ist verstrichen, seit die Kienzer-Brüder nicht mehr das Koralpenschutzhaus bewirtschaften. Viele Jahre hatten sie das Haus gepachtet. Doch im Dezember wurde der Vertrag aufgrund von Uneinigkeiten mit dem Alpenverein aufgelöst. Tiroler Pächter sind ihnen nachgefolgt (wir haben berichtet). Nun starten sie nach ihrem Abenteuer am Berg im Tal neu durch – mit der Gulaschhütte in der St. Andräer Industriezone.
„Nachdem wir vom Schutzhaus auf der Koralpe weggegangen sind, haben wir uns nach einer neuen Herausforderung umgesehen und sind mit der Gulaschhütte in Framrach bei St. Andrä fündig geworden“, erzählt Mario Kienzer. Die Familie Smuck hat bis Ende August im Vorjahr die Hütte geführt.
Gesellig und regional
Jetzt sind die Kienzer-Brüder die neuen Pächter und bieten einige Köstlichkeiten an. „Wir haben von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und bieten wechselnde Tagesgerichte an.“ Dazu gibt es natürlich Gulasch und kleine Schmankerln. „Die Gulaschhütte ist perfekt für uns – nicht zu groß und es wird rasch gesellig“, freuen sich die beiden. In den Räumlichkeiten haben bis zu 24 Gäste Platz und im Sommer können es sich weitere auf der Terrasse gemütlich machen.
In der Mittagspause kommen viele Arbeiter zu den beiden Wirtsleuten. Doch nicht nur sie, sondern auch andere Gäste sind herzlich willkommen.
