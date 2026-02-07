Vom Schutzhaus am Berg in die Gulaschhütte ins Tal

Gesellig und regional

Jetzt sind die Kienzer-Brüder die neuen Pächter und bieten einige Köstlichkeiten an. „Wir haben von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und bieten wechselnde Tagesgerichte an.“ Dazu gibt es natürlich Gulasch und kleine Schmankerln. „Die Gulaschhütte ist perfekt für uns – nicht zu groß und es wird rasch gesellig“, freuen sich die beiden. In den Räumlichkeiten haben bis zu 24 Gäste Platz und im Sommer können es sich weitere auf der Terrasse gemütlich machen.