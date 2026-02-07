Rund 300 Kärntner wollen Medizin studieren

Einerseits Ärztemangel, andererseits zu viele potenzielle Studentinnen und Studenten auf viel zu wenige Studienplätze: 15.000 Bewerber rittern um nicht einmal 2000 Studienplätze! Coaches helfen bei der Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung an der Uni.
Die Chancen auf einen Studienplatz erhöhen soll seit 2013 der kostenlose Vorbereitungskurs, denn Gesundheitslandesrätin Beate Prettner – selbst Ärztin – initiiert hat und den die MED-Servicestelle des Kärntner Gesundheitsfonds organisiert.
Erfahrene Coaches der Lernplattform medBuddy begleiten dieses Wochenende rund 300 junge Leute im Kurs an der Uni Klagenfurt. Für 7. März ist noch eine realitätsnahe Testsimulation geplant.
Auch heuer kann Kärnten vier Studienplätze im Rahmen der Bundesländer-Sonderquote vergeben – Anmeldung noch bis 1. April bei der MED-Servicestelle. Mit solch einem gewidmeten Studienplatz kann man auch studieren, wenn man den Aufnahmetest knapp nicht geschafft hat, und bekommt fast 1000 Euro brutto monatlich als Unterstützung. Daran gebunden ist die Verpflichtung, nach dem Studium in Kärnten zu arbeiten.
Um 1950 Studienplätze bewerben sich in Österreich etwa 15.000 Medizin-Interessierte. Prettner fordert erneut mehr reguläre Studienplätze: „Angesichts des steigenden Bedarfs im öffentlichen Gesundheitswesen müssen wir hier unbedingt nachschärfen.“
