Rund 300 Kärntner wollen Medizin studieren

Auch heuer kann Kärnten vier Studienplätze im Rahmen der Bundesländer-Sonderquote vergeben – Anmeldung noch bis 1. April bei der MED-Servicestelle. Mit solch einem gewidmeten Studienplatz kann man auch studieren, wenn man den Aufnahmetest knapp nicht geschafft hat, und bekommt fast 1000 Euro brutto monatlich als Unterstützung. Daran gebunden ist die Verpflichtung, nach dem Studium in Kärnten zu arbeiten.