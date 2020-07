Kolumbus-Statuen in Chicago vom Sockel geholt

In anderen Städten übernahmen Demonstranten die Arbeit

Der italienische Seefahrer (1451-1506) war einer der ersten Europäer in der sogenannten Neuen Welt und wird häufig als Entdecker Amerikas bezeichnet. Historiker und Bürgerrechtler kritisieren ihn für sein gewalttätiges Verhalten gegenüber den Ureinwohnern Amerikas und dafür, entscheidend zum Sklavenhandel beigetragen zu haben. In den vergangenen Wochen hatte die Stadtverwaltung von San Francisco bereits ein Kolumbus-Denkmal vom Sockel geholt. Woanders wurden sie von Protestierenden selbst zu Fall gebracht.