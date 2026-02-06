Schuldenberatung in Tirol selbst in der Klemme

Einen Aufnahmestopp bis 30. April verhängte Anfang dieser Woche die Schuldenberatung Tirol. Sie sei aktuell nicht mehr in der Lage, die Anmeldungen überschuldeter Klienten zeitgerecht zu bearbeiten. Diese Entwicklung sei das Ergebnis einer „strukturellen Unterfinanzierung“. Das Land Tirol habe keine Valorisierung der Fördermittel im Budget abgesichert und für die kommenden Jahre keine Aufstockung der Zuschüsse gewährt. Deshalb sei man gezwungen, das Angebot einzuschränken, „obwohl die Zahl der Anfragen kontinuierlich steigt“.