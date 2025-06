Chinesin soll junges Tischtennis-Team führen

Chinesin kommt per Flugzeug nach Salzburg

Per Flugzeug soll die zweifache Mutter von der deutschen Hauptstadt wöchentlich in die Mozartstadt pendeln. „Für mich und meine Familie ist das kein Problem. Ich habe schon in Frankreich gespielt und mein Mann spielt auch Tischtennis. Meine Kinder sind das also gewohnt und außerdem nicht mehr allzu klein.“