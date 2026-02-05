Basketball-Beauty will sich für Playboy ausziehen

Cameron Brink ist kein Neuling vor der Kamera, stand schon für „Sports Illustrated“ vor der Linse – nun will sich die Basketballerin der Los Angeles Sparks für den „Playboy“ ausziehen. Aber nur unter einer Bedingung ...
„Wenn mein Verlobter einverstanden ist“, lässt die 24-jährige US-Amerikanerin in einem Interview mit „TMZ“ wissen. Brink und ihr Freund Ben Felter sind seit 2021 ein Paar. Im September 2024 überraschte er die Star-Basketballerin in Paris mit einem Heiratsantrag.
„Ich war komplett nackt“
Probleme sich nackt zu zeigen, hätte der WNBA-Star jedenfalls nicht, posierte Brink doch bereits für den „Players“ und auch für „Sports Illustrated“. „Ich bin da rumgelaufen und war komplett nackt. Es waren nur Frauen und queere Leute da – das war völlig okay. Im Locker Room ist man ja auch oft nackt. Ich sehe da keinen Unterschied.“
