„Hab‘ das von Maier!“ Karl erklärt Muskel-Jubel

Der Olympiasieger weiter: „Es waren die ersten Spiele, wo ich im Finale war und meine Emotionen unter Kontrolle gehabt habe.“ Vor einem Jahr plagten den fünfmaligen Weltmeister noch große Motivationsprobleme. Unmittelbar vor seinen bereits fünften Winterspielen war der 40-jährige Goldmedaillengewinner von 2022, befeuert durch den ersten Weltcupsieg nach fast zweijähriger Pause, aber wieder obenauf. Und am Sonntag schlug er in Livigno einmal mehr eindrucksvoll zu!