Feuer in Wohnung forderte ein Todesopfer

Sonntagvormittag brach in einer im ersten Stock gelegenen Wohnung im Zentrum Knittelfelds aus derzeit noch unbekannter Ursache Feuer aus. Mit schwerem Atemschutz betraten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg die Räumlichkeiten, in denen sie einen regungslosen Mann entdeckten. So schnell wie möglich brachten sie ihn ins Freie und übergaben ihn der Notärztin und den Sanitätern des Roten Kreuzes, wie Einsatzleiter Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld schildert.