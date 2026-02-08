Feuer in Wohnung forderte ein Todesopfer

Der Brand in einer Wohnung im Zentrum Knittelfelds forderte Sonntagvormittag ein Todesopfer. Die Identität des Opfers steht noch nicht fest, ebenso wenig die Brandursache.
Sonntagvormittag brach in einer im ersten Stock gelegenen Wohnung im Zentrum Knittelfelds aus derzeit noch unbekannter Ursache Feuer aus. Mit schwerem Atemschutz betraten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Knittelfeld und Apfelberg die Räumlichkeiten, in denen sie einen regungslosen Mann entdeckten. So schnell wie möglich brachten sie ihn ins Freie und übergaben ihn der Notärztin und den Sanitätern des Roten Kreuzes, wie Einsatzleiter Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld schildert.
Alle Versuche, sein Leben zu retten, scheiterten jedoch, er verstarb noch an der Einsatzstelle. Die Brandursache steht noch nicht fest, ebenso muss die genaue Identität des Opfers erst geklärt werden.
