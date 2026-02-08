Rang sieben für Österreichs Biathlon-Mixedstaffel

Eder verbesserte sich ohne Fehlschuss auf Platz neun, er übergab 1:06 Minuten zurück an Gandler. Die Tirolerin schob sich in ihrem ersten Olympiarennen mit einem Nachlader an die sechste Stelle, der Rückstand auf die Podestplätze betrug beim Start von Hauser aber bereits rund 1:20 Minuten. Die Ex-Weltmeisterin benötigte vier Nachlader, wodurch sie noch eine Position und viel Zeit verlor. Im Ziel lag Österreich 2:21 Minuten hinter Frankreich bzw. rund 1:15 hinter Bronze. Die nächsten Bewerbe sind die Einzelrennen der Männer am Dienstag und der Frauen am Mittwoch.