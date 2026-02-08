Vorteilswelt
Gold an Frankreich

Rang sieben für Österreichs Biathlon-Mixedstaffel

Olympia
08.02.2026 16:45
Dominic Unterweger
Dominic Unterweger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die österreichische Mixed-Staffel hat im ersten Biathlon-Bewerb der Olympischen Spiele in Antholz Rang sieben belegt. Der Rückstand von Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler und Lisa Hauser auf die Podestplätze betrug nach sechs Nachladern mehr als eine Minute. Gold sicherte sich Frankreich mit Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot und Julia Simon (7 Nachlader). 

Silber ging an Gastgeber Italien (5/+25,8 Sek.), Bronze trotz einer Strafrunde an Deutschland.

  Österreichs Startläufer Unterweger übergab bei seinem Olympiadebüt nach einem Nachlader im Stehendanschlag an der 15. Stelle an Eder. Unterweger ist der Partner der wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendierten Italienerin Rebecca Passler. Der Tiroler schickte Routinier Eder mit 39,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze in die Loipe.

Lisa Hauser
Lisa Hauser(Bild: GEPA)

Eder verbesserte sich ohne Fehlschuss auf Platz neun, er übergab 1:06 Minuten zurück an Gandler. Die Tirolerin schob sich in ihrem ersten Olympiarennen mit einem Nachlader an die sechste Stelle, der Rückstand auf die Podestplätze betrug beim Start von Hauser aber bereits rund 1:20 Minuten. Die Ex-Weltmeisterin benötigte vier Nachlader, wodurch sie noch eine Position und viel Zeit verlor. Im Ziel lag Österreich 2:21 Minuten hinter Frankreich bzw. rund 1:15 hinter Bronze. Die nächsten Bewerbe sind die Einzelrennen der Männer am Dienstag und der Frauen am Mittwoch.

