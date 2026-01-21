360.000 Euro Schaden durch Online-Betrüger

Sage und schreibe 360.000 Euro Schaden sollen drei Slowaken wegen schweren Betruges verursacht haben. Sie haben sich im Internet als Kaufinteressenten für Autos aus. Wie die perfide Masche genau funktioniert hat.
Unter dem Vorwand Allrad-Pkw kaufen zu wollen ließen sie sich dafür Fotos und Kopien der Fahrzeugpapiere zusenden. Sie kauften sodann eine insolvente ungarische Firma, die kurz vor der Auflösung stand. Auf diesem Weg kamen sie an eine gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer.
Diese Nummer ist wichtig, weil Unternehmen sich so ausweisen, also etwa dass dass sie Leistungen beziehen und wo sie ihre Firma betreiben. Sie erstellten sogar eine Homepage und kontaktierten Autohäuser in Deutschland und Österreich. Dort boten sie Fahrzeuge zum Verkauf an – nur gab es die Autos gar nicht, sondern sie hatten nur Fotos.
Ein Salzburger, ein Tiroler und sechs deutsche Autohäuser schnappten in die Falle. Sie überwiesen Kaufpreise und Speditionskosten für die Autos. Schließlich wirkte die Firma nach außen hin seriös.
Mittels EU-Haftbefehl wurde ein 32-jähriger Slowake festgenommen und nach Österreich überstellt. Nachdem er teilweise gestanden hatte, wird nun nach den beiden weiteren Beschuldigten (49- und 52 Jahre alt) gefahndet. Zudem laufen noch weitere Ermittlungen wegen mehrerer ähnlicher Betrügereien in Wien gegen die drei Personen.
