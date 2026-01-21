360.000 Euro Schaden durch Online-Betrüger

Diese Nummer ist wichtig, weil Unternehmen sich so ausweisen, also etwa dass dass sie Leistungen beziehen und wo sie ihre Firma betreiben. Sie erstellten sogar eine Homepage und kontaktierten Autohäuser in Deutschland und Österreich. Dort boten sie Fahrzeuge zum Verkauf an – nur gab es die Autos gar nicht, sondern sie hatten nur Fotos.