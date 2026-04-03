Schmittentunnel wird erneut gesperrt

Von 13. April bis 7. Mai wird der Schmittentunnel wieder gesperrt werden. Hintergrund sind die alljährliche Reinigung und Wartung. Zudem sollen die letzten Arbeiten für die Anbindung der neuen Flucht- und Rettungsstollen im nördlichen Tunnelabschnitt erledigt werden.
Um die Beeinträchtigung für Pendlerverkehr und Gäste möglichst gering zu halten, werden die regelmäßige Reinigung und Wartung des Tunnels in der verkehrsarmen Zeit im Frühjahr durchgeführt, heißt es vom Land Salzburg in einer Aussendung.
Der neue Rettungsstollen befindet sich noch im Rohbau, dafür sollen Hinweisschilder für die Notausgänge und die Fluchtwegorientierungsbeleuchtung eingebaut werden. Im Stollen selbst werden Sicherheitseinrichtungen, Videoüberwachung und Notrufeinrichtungen hergestellt und an die vorhandenen Systeme angebunden. In Betrieb genommen werden soll der neue Flucht- und Rettungsstollen im Juni 2026. Weitere Sperren sind dafür laut Land nicht vorgesehen.
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