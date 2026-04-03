Schmittentunnel wird erneut gesperrt

Der neue Rettungsstollen befindet sich noch im Rohbau, dafür sollen Hinweisschilder für die Notausgänge und die Fluchtwegorientierungsbeleuchtung eingebaut werden. Im Stollen selbst werden Sicherheitseinrichtungen, Videoüberwachung und Notrufeinrichtungen hergestellt und an die vorhandenen Systeme angebunden. In Betrieb genommen werden soll der neue Flucht- und Rettungsstollen im Juni 2026. Weitere Sperren sind dafür laut Land nicht vorgesehen.