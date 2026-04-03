Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Denn die Eisbullen wissen nicht, was sie tun

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.04.2026 11:30
Eisbullen-Manager Helmut Schlögl.
Eisbullen-Manager Helmut Schlögl.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Nun also doch, die Eisbullen und Manny Viveiros gehen ab sofort getrennte Wege. Am Ende war das auch die richtige Entscheidung. Der Austro-Kanadier ist zwar eine der sympathischsten Persönlichkeiten im Eishockey-Geschäft, nach so einer Saison ist es aber verständlich, dass der Verein die Reißleine zieht. Der Trainer alleine trägt aber sicher nicht die Schuld an der Katastrophenspielzeit, die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft hat einfach nie gestimmt. Auch Spieler und das Umfeld müssen sich stark hinterfragen. Eine „Krone“-Kolumne.

0 Kommentare

Denn es scheint, die Bulls wissen nicht, was sie tun. Vor allem bei der Außendarstellung, die beim Dosenkonzern bekanntlich das A und O ist, schoss man sich ins eigene Knie. Erst vergangenen Freitag versicherten die Salzburger, dass man mit Viveiros weitermachen will, man sei mit dem Trainerteam zufrieden. Nicht einmal eine Woche später wurde der 60-Jährige freigestellt – ein schneller und vor allem überraschender Sinneswandel. Der scheinbar gar keiner war.

Lesen Sie auch:
Kickt seit Winter für Austria Salzburg: Wirbelwind Florian Rieder.
„Liebe es!“
Gläubiger Austrianer über Heimspiel am Karfreitag
03.04.2026

„Zu diesem Zeitpunkt war unsere Analyse noch gar nicht abgeschlossen“, erklärte Bulls-Sportmanager Helmut Schlögl nun. Dann stellt sich aber die Frage, warum die Salzburger überhaupt zu einem Medientermin luden und sich zu solchen Aussagen hinreißen ließen.

Red-Bull-Theater wie Laienspiel im Park
Mit Aktionen wie diesen kratzt man am eigenen Image und macht sich unnötig eine weitere Baustelle auf. Die sonst so „prunkvolle“ Inszenierung im RB-Theater gleicht in letzter Zeit eher einem Laienspiel im Park.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
03.04.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.058 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.048 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.615 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
ADMIRAL 2. Liga
Jungbullen nach Schmach um Reaktion bemüht
Challenger in Italien
Endlich! Tennis-Ass Neumayer feiert Turniersieg
Regionalliga West
Zwei Teams laufen 2026 noch Sieg hinterher
FAN.AT SPIEL DER RUNDE
Verfolger-Derby bescherte Adnet Traumkulisse
Von 2. Liga zu Bayern
Jammern war für Christoph Freund nie eine Option

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf