Denn die Eisbullen wissen nicht, was sie tun

Nun also doch, die Eisbullen und Manny Viveiros gehen ab sofort getrennte Wege. Am Ende war das auch die richtige Entscheidung. Der Austro-Kanadier ist zwar eine der sympathischsten Persönlichkeiten im Eishockey-Geschäft, nach so einer Saison ist es aber verständlich, dass der Verein die Reißleine zieht. Der Trainer alleine trägt aber sicher nicht die Schuld an der Katastrophenspielzeit, die Chemie zwischen ihm und der Mannschaft hat einfach nie gestimmt. Auch Spieler und das Umfeld müssen sich stark hinterfragen. Eine „Krone“-Kolumne.