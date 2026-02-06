„Tribute von Panem“ als Theaterspektakel

Dagegen sind die 29 Millionen Euro geradezu ein Klacks, um die in London das Troubadour Canary Wharf Theatre errichtet wurde, um dort die von Connor McPherson kreierte Bühnenversion aufzuführen. Premiere des dystopischen Spektakels rund um Bogenschützin Katniss Everdeen, die den Kampf gegen den bösen Präsidenten Snow aufnimmt, war vergangenen November. Aufgrund des hohen Besucherandrangs wird das Stück bis zumindest Oktober 2026 verlängert.