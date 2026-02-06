„Kinder wissen, dass da ein großes Problem ist“

Als das Grazer Next Liberty also anfragte, ob sie Lust hätte, in Kooperation eine Tanzproduktion für 10- bis 14-Jährige zu machen, wusste sie sofort, mit welchem Thema sie sich beschäftigen wollte. Über eine befreundete Lehrerin kam sie in Kontakt mit Schülern, führte insgesamt 40 Interviews über deren Verhalten auf Social Media: „Ich glaube, dabei war mein Alter hilfreich. Ich bin weder Lehrerin noch ein Elternteil und habe nicht geurteilt. Außerdem kenne ich mich bei Snapchat und Co. nicht aus – und die Kids haben es mir erklärt und dabei viel von ihren Erfahrungen erzählt“, sagt sie.