Bahnhofsneubau in Bregenz auf 2031 verschoben

Das erzürnt Daniel Zadra, Klubobmann der Grünen: „Der Bregenzer Bahnhof – oder das, was davon noch übrig ist – bleibt auf unbestimmte Zeit ein Provisorium. Dass bis 2031 kein Geld für den Umbau vorgesehen ist, ist ein verkehrspolitisches Desaster und ein Verhandlungsversagen von ÖVP und FPÖ.“ Zadra spricht von fehlender Priorisierung auf Landes- als auch auf Bundesebene. Erst vor wenigen Tagen war Minister Hanke (SPÖ) zu Gast in Vorarlberg. Doch anstatt ihm den maroden Bregenzer Bahnhof zu zeigen, habe man sich in den Gesprächen auf die S18 konzentriert. Die ÖBB reagierten auf die Kritik und meinten, dass die neuen Pläne einzig realistischer seien als die bisherigen. Darauf entgegnete Zadra: „Realistisch ist, was politisch priorisiert wird.“ Es fehle hier eindeutig am gewünschten Nachdruck.