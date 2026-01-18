Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter

In den ersten beiden Einzelrennen der Saison war Hämmerle nicht über Rang elf hinausgekommen. Platz zwei einen Monat vor den Winterspielen in Mailand/Cortina war für den Goldmedaillengewinner von 2022 eine große Erleichterung. Hämmerle saugte sich im Halbfinale aus dem Windschatten noch zum Sieg. Im Endlauf versuchte er eine ähnliche Taktik, kam aber nicht mehr an Premierensieger Lambert vorbei. Im Fotofinish behauptete Hämmerle gegen den US-Amerikaner Nathan Pare Rang zwei.