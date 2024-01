Snowboardcrosser David Erhard hat große Ziele

Mit 16 Jahren ist David Erhard noch ein ÖSV-Frischling, seit dieser Saison gehört der Tschaggunser dem C-Kader an. Rennerfahrung hat der Snowboardcrosser aber schon eifrig gesammelt. In der vergangenen Saison debütierte er im FIS-Cup, später bei den Heimrennen in Gargellen sogar im Europacup. Zuletzt beim FIS-Juniors auf der Reiteralm schaffte er es im großen Finale auf Rang vier. „Es läuft super“, freut sich Erhard.