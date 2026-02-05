The prodigal son
It’s official! Yusuf Demir is returning to SK Rapid!
The word had been out for a while, and now it's official: Yusuf Demir is returning to SK Rapid like the prodigal son after years abroad – for the second time! The 22-year-old offensive player terminated his contract with Galatasaray Istanbul and signed with his Vienna home club for a year and a half until summer 2027. It is a return after a long odyssey...
In the summer of 2021, the former wonder kid made headlines with a loan move from Rapid to FC Barcelona. The then 18-year-old played nine competitive games for the Catalans, but the purchase option of €10 million would only have become effective after his tenth appearance. Barcelona decided against it, and Demir returned "home" for the first time.
After just over half a year, the now 19-year-old moved to Turkey to join cult club Galatasaray. But after his move to the Bosphorus in September 2022 – at the time for €6 million – he made just 707 (!) minutes of appearances in 26 competitive games for Gala, scoring two goals and providing two assists. During a temporary loan to FC Basel in Switzerland (August 2023 to June 2024), Demir was also unable to really show his worth, scoring just one goal and providing one assist in 13 games.
