Liefering verleiht 19-Jährigen an Traditionsverein

Liefering verkleinert weiter seinen Kader. Marco Brandt hat den Zweitligisten im Winter schon Richtung Austria Wien verlassen. Jetzt geben die Jungbullen auch Quirin Rackl ab. Der Deutsche kam im Herbst nur auf vier Einsätze in der 2. Liga. Jetzt hat ihn ein Traditionsverein ausgeliehen: Wacker Innsbruck. Da Liefering seit vergangenen Donnerstag in Belek (Tur) auf Trainingslager weilt, reiste Rackl extra aus der Türkei nach Tirol, um den Deal zu fixieren.