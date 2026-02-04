Liefering verleiht 19-Jährigen an Traditionsverein

Zweitligist Liefering gibt ein deutschen Außenverteidiger leihweise in die Regionalliga West ab. Quirin Rackl schließt sich Wacker Innsbruck an. Er ist nicht der einzige Abgang in diesem Wintertransferfenster.
Liefering verkleinert weiter seinen Kader. Marco Brandt hat den Zweitligisten im Winter schon Richtung Austria Wien verlassen. Jetzt geben die Jungbullen auch Quirin Rackl ab. Der Deutsche kam im Herbst nur auf vier Einsätze in der 2. Liga. Jetzt hat ihn ein Traditionsverein ausgeliehen: Wacker Innsbruck. Da Liefering seit vergangenen Donnerstag in Belek (Tur) auf Trainingslager weilt, reiste Rackl extra aus der Türkei nach Tirol, um den Deal zu fixieren.
Zwei U19-Nationalteamspiele
Der 19-Jährige spielt damit im Frühjahr bei den Tirolern in der Regionalliga West. Zudem sicherte sich Wacker eine Kaufoption für den Außenverteidiger. In seiner Vita hat Rackl außerdem zwei Spiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft vorzuweisen.
Neben Brandt und Rackl haben sich auch Amel Avdic und Rüstü Erdogan als Kooperationsspieler dem Drittligisten Bischofshofen angeschlossen. Bei Elione Fernandes-Neto könnte sich bezüglich Abgang bis zum Deadline Day am Freitag auch noch was tun.
