Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In die dritte Liga

Liefering verleiht 19-Jährigen an Traditionsverein

Salzburg
04.02.2026 13:00
Quirin Rackl (li.) wechselt in die dritte Liga.
Quirin Rackl (li.) wechselt in die dritte Liga.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zweitligist Liefering gibt ein deutschen Außenverteidiger leihweise in die Regionalliga West ab. Quirin Rackl schließt sich Wacker Innsbruck an. Er ist nicht der einzige Abgang in diesem Wintertransferfenster.

0 Kommentare

Liefering verkleinert weiter seinen Kader. Marco Brandt hat den Zweitligisten im Winter schon Richtung Austria Wien verlassen. Jetzt geben die Jungbullen auch Quirin Rackl ab. Der Deutsche kam im Herbst nur auf vier Einsätze in der 2. Liga. Jetzt hat ihn ein Traditionsverein ausgeliehen: Wacker Innsbruck. Da Liefering seit vergangenen Donnerstag in Belek (Tur) auf Trainingslager weilt, reiste Rackl extra aus der Türkei nach Tirol, um den Deal zu fixieren.

Zwei U19-Nationalteamspiele
Der 19-Jährige spielt damit im Frühjahr bei den Tirolern in der Regionalliga West. Zudem sicherte sich Wacker eine Kaufoption für den Außenverteidiger. In seiner Vita hat Rackl außerdem zwei Spiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft vorzuweisen.

Lesen Sie auch:
Redzic (M.) mit den Klubbossen Reiter (li.) und Mann.
Er ist Nationalspieler
Salzburg hat endlich neuen Stürmer gefunden
03.02.2026
Tim Drexler
So tickt der neue Salzburg-Verteidiger privat
03.02.2026
„Krone“-Kolumne
Salzburg fehlt noch ein echter Knipser
03.02.2026

Neben Brandt und Rackl haben sich auch Amel Avdic und Rüstü Erdogan als Kooperationsspieler dem Drittligisten Bischofshofen angeschlossen. Bei Elione Fernandes-Neto könnte sich bezüglich Abgang bis zum Deadline Day am Freitag auch noch was tun.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.687 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
168.691 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.663 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf