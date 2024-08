Altach gegen Serienmeister auf verlorenem Posten

Das will Summer dann schon kommendes Wochenende sehen, wenn am Samstag das Ländle-Derby bei der SPG Lustenau/Dornbirn ansteht. „Wir halten nach zwei Spielen bei drei Punkten. Nach der nächsten Partie sollten es allerdings sechs Punkte sein. Heißt: Wir wollen das Derby unbedingt gewinnen.“ Keine leichte Aufgabe, zumal die Gegnerinnen nach zwei Runden noch ungeschlagen und ohne Gegentor sind. „Sie sind ein sehr ernst zu nehmender Gegner, den wir sicher nicht unterschätzen werden“, so Summer, dessen Team in der Vorsaison gegen den Lokalrivalen zwar beide Duelle gewinnen konnte (3:1 auswärts, 2:1 daheim), beide Mal allerdings einen Rückstand aufholen musste.