Betrunken hinters Steuer gesetzt und Unfall gebaut

Seinen Ausgang genommen hatte die Sache an jenem Montag kurz nach Arbeitsschluss. Gemeinsam mit ein paar Kollegen traf man sich noch auf ein Feierabendbier. Doch aus einem Glas wurden mehrere. Und so gipfelte der süffige Abend gegen 22 Uhr in der übermütigen Entscheidung des 40-Jährigen, sich trotz ordentlichen Alkoholpegels ins Auto zu setzen und nach Hause zu fahren.