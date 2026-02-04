Vorteilswelt
Achraintunnel muss gleich mehrmals gesperrt werden

Vorarlberg
04.02.2026 09:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Weil in dem Tunnel notwendige Arbeiten durchgeführt werden müssen, muss die Straßenverbindung in den kommenden Wochen und Monaten gesperrt werden – die Sperren werden allerdings nur Nachts durchgeführt. 

Aufgrund von Wartungsarbeiten kommt es im Zeitraum von Februar bis Ende Oktober wiederholt zu Nachtsperren des Achraintunnels (L 200), dem Tor zum Bregenzerwald. In ungefähr 15 Nächten müssen im Tunnel Ventilatoren ausgetauscht werden. Die erste nächtliche Sperre findet noch in der aktuellen Woche von Donnerstag, den 5. Februar, auf Freitag, den 6. Februar, statt.

In den kommenden Monaten wird es zeitweise zu weiteren Sperren kommen. Während der jeweiligen Sperrungen, die von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gelten werden, muss der gesamte Straßenverkehr über die Schwarzacher Straße (L 3a), die Hofsteigstraße (L 3) und die Schwarzachtobelstraße (L 7) umgeleitet werden. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die notwendigen Arbeiten gebeten.

