Achraintunnel muss gleich mehrmals gesperrt werden

In den kommenden Monaten wird es zeitweise zu weiteren Sperren kommen. Während der jeweiligen Sperrungen, die von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens gelten werden, muss der gesamte Straßenverkehr über die Schwarzacher Straße (L 3a), die Hofsteigstraße (L 3) und die Schwarzachtobelstraße (L 7) umgeleitet werden. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die notwendigen Arbeiten gebeten.