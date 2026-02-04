Wie groß ist die Chance auf die Meistergruppe?

Der SCR Altach müsste in den letzten fünf Runden des Bundesliga Grunddurchgangs fünf Punkte auf die Konkurrenz gutmachen. 30 bzw. 33 Zähler haben in den vergangenen Jahren gereicht.
Mit dem Heimspiel gegen BW Linz am Sonntag (14.30) beginnt für Altach die intensive Schlussphase im Grunddurchgang. Nach dem Duell gegen das Schlusslicht aus der Stahlstadt geht es nach Hartberg, dann kommen erst Austria Wien und danach Rekordmeister Rapid ins Schnabelholz. Das „Finale“ spielen die Rheindörfler bei Sturm Graz, jenem Team, gegen das man am Sonntag im ÖFB-Cup überlegen agierte und gewann.
In den beiden letzten Jahren holte der jeweilige Tabellensechste im Grunddurchgang jeweils 33 Zähler. Sollte das in dieser Saison auch so sein, ist das Erreichen der Meistergruppe wohl ein aussichtsloses Unterfangen. Zwölf Punkte fehlen den Altachern derzeit. In den Jahren davor genügten stets 30 Zähler, das erscheint angesichts der Spielkonstellation machbar. Altachs Vorteil: Gleich sieben Teams machen sich Hoffnungen auf die drei Plätze in der oberen Tabellenhälfte. Damit ist auch klar, dass es noch einige direkte Duelle der Kontrahenten geben wird.
Altach spielt in den letzten Runden von den Top-Drei-Teams nur noch gegen Sturm, auch Hartberg und Rapid treffen nur noch auf ein Topteam. Tirol, Wolfsberg, Ried und Austria Wien haben noch jeweils zwei Topgegner vor der Brust.
Siege sind Voraussetzung
Voraussetzung für die Aufholjagd sind aber – mit ziemlicher Sicherheit – Siege in den beiden ersten Spielen gegen BW Linz und in Hartberg. Wenn das gelingt, sind die Rheindörfler definitiv mitten drinnen statt nur dabei im Kampf um die Meistergruppe. Angesichts der Topleistung gegen Sturm Graz ist eine Wiederholung gegen den Meister auch keine utopische Vorstellung.
