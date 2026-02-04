Wie groß ist die Chance auf die Meistergruppe?

In den beiden letzten Jahren holte der jeweilige Tabellensechste im Grunddurchgang jeweils 33 Zähler. Sollte das in dieser Saison auch so sein, ist das Erreichen der Meistergruppe wohl ein aussichtsloses Unterfangen. Zwölf Punkte fehlen den Altachern derzeit. In den Jahren davor genügten stets 30 Zähler, das erscheint angesichts der Spielkonstellation machbar. Altachs Vorteil: Gleich sieben Teams machen sich Hoffnungen auf die drei Plätze in der oberen Tabellenhälfte. Damit ist auch klar, dass es noch einige direkte Duelle der Kontrahenten geben wird.