ÖSV-Techniker fuhr in Baqueira Beret aufs Podest

Die Ländle-Slalomspezialisten Jakob Greber und Moritz Zudrell sind derzeit in Spanien im Einsatz, bei den zwei Europacup-Rennen in Baqueira Beret. Und da lief vor allem für den Mellauer Greber der erste Bewerb ganz stark. Nach einem sehr soliden ersten Durchgang lag der 22-jährige auf Platz vier, nur 0,2 Sekunden trennten ihn von der Spitze. Auch im zweiten brachte der „Rauch-Racer“ einen beinahe fehlerfreien Lauf hinunter, kletterte mit einer Zeit von 1:52,53 Minuten auf Rang drei. Der Sieg ging an Hugo Desgrippes (-0,32). Auch in der Slalom-Gesamtwertung kletterte Greber auf Rang zwei, 36 Punkte trennen ihn vom Führenden Hans Grahl-Madsen (Nor) – den Top-3 winkt ein Fixticket für den Weltcup.