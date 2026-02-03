Vorteilswelt
Im Europacup

ÖSV-Techniker fuhr in Baqueira Beret aufs Podest

Vorarlberg
03.02.2026 17:55
Jakob Greber kletterte in der Slalom-Gesamtwertung auf Platz zwei.
Jakob Greber kletterte in der Slalom-Gesamtwertung auf Platz zwei.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

In den katalanischen Pyrenäen sind derzeit Jakob Greber und Moritz Zudrell unterwegs. Und dort durften sich der Mellauer und der Silbertaler über ein starkes Ergebnis im ersten von zwei Europacup-Slaloms freuen. Weiter geht es am Mittwoch mit dem zweiten Bewerb.

Die Ländle-Slalomspezialisten Jakob Greber und Moritz Zudrell sind derzeit in Spanien im Einsatz, bei den zwei Europacup-Rennen in Baqueira Beret. Und da lief vor allem für den Mellauer Greber der erste Bewerb ganz stark. Nach einem sehr soliden ersten Durchgang lag der 22-jährige auf Platz vier, nur 0,2 Sekunden trennten ihn von der Spitze. Auch im zweiten brachte der „Rauch-Racer“ einen beinahe fehlerfreien Lauf hinunter, kletterte mit einer Zeit von 1:52,53 Minuten auf Rang drei. Der Sieg ging an Hugo Desgrippes (-0,32). Auch in der Slalom-Gesamtwertung kletterte Greber auf Rang zwei, 36 Punkte trennen ihn vom Führenden Hans Grahl-Madsen (Nor) – den Top-3 winkt ein Fixticket für den Weltcup.

Moritz Zudrell rutschte nach einem ganz starken ersten Lauf noch etwas ab.
Moritz Zudrell rutschte nach einem ganz starken ersten Lauf noch etwas ab.(Bild: GEPA)

Vielversprechend unterwegs
Auch der Silbertaler Zudrell startete vielversprechend in das gestrige erste Rennen, lag nach dem ersten Lauf auf Platz 16 und damit auf Kurs Richtung neuer persönlicher Bestleistung im Europacup – im zweiten Durchgang rutschte der 20-Jährige aber noch auf Rang 19 ab.

Am Mittwoch steht für Greber und Zudrell der zweite Slalom in den katalanischen Pyrenäen auf dem Programm.

