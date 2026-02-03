Ein Bilderbuchstart in die Wintersaison

Jubel bei Vorarlbergs Tourismusbetrieben: Obwohl die Schneelage nicht die beste war, wurden von Mitte November bis Ende Dezember eine Million Übernachtungen gebucht.
Während im November und Dezember die Schneeflocken im Tal auf sich warten ließen, herrschte in den Hotels und Pensionen reger Betrieb. Vorarlbergs Touristiker verzeichneten gut eine Million Nächtigungen – im Vorjahr waren es rund 50.000 weniger. Dass die Betten trotz grüner Wiesen im Tal voll waren, hat gleich mehrere Gründe. Einen sieht Christian Schützinger, Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, darin, dass bei vielen Urlaubern nicht unbedingt das Ski- oder Snowboardfahren ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden hat. Vielen Familien gehe es rund um das Weihnachtsfest einfach darum, gemeinsame Zeit zu verbringen.
Natürliche Höhenlage und Schneekanonen
Ganz auf den Wintersport verzichten musste aber niemand: Gerade im Montafon, am Arlberg oder auf der Bielerhöhe profitierten die Skigebiete von ihrer natürlichen Höhenlage – und somit auch vom weißen Gold. Zudem sorgten Beschneiungsanlagen dafür, dass der Skibetrieb auch bei milden Temperaturen garantiert war.
Wie schon in den Vorjahren punkteten die Touristiker zugleich mit einem Plan B: Wellness- oder kulinarische Angebote sowie Winterwandern haben sich als wetterunabhängige Standbeine etabliert. Vorarlberg punktet traditionell mit einer sehr hohen Dichte an erstklassigen, familiengeführten Hotels. Der Zufriedenheitswert liegt gemäß Umfragen überdurchschnittlich hoch.
Gute Ergebnisse bereits im Vorjahr
Ob die 5-Millionen-Grenze bei den Übernachtungsgästen bis Ostern geknackt werden kann, wird sich zeigen. In der vergangenen Saison blieb man knapp darunter, verzeichnete aber dennoch ein sattes Plus gegenüber dem Vorjahr.
