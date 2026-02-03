Ein Bilderbuchstart in die Wintersaison

Während im November und Dezember die Schneeflocken im Tal auf sich warten ließen, herrschte in den Hotels und Pensionen reger Betrieb. Vorarlbergs Touristiker verzeichneten gut eine Million Nächtigungen – im Vorjahr waren es rund 50.000 weniger. Dass die Betten trotz grüner Wiesen im Tal voll waren, hat gleich mehrere Gründe. Einen sieht Christian Schützinger, Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, darin, dass bei vielen Urlaubern nicht unbedingt das Ski- oder Snowboardfahren ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden hat. Vielen Familien gehe es rund um das Weihnachtsfest einfach darum, gemeinsame Zeit zu verbringen.