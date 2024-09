Altach-Girls machen auch als Models eine Top-Figur

Jetzt wieder Fußball

Der Abstecher in die Modewelt war also ein voller Erfolg, nun drehen sich die Gedanken der Rheindörflerinnen aber schon wieder rein um Fußball. Denn am Sonntag steht mit der zweiten Runde des ÖFB-Cups beim Ligakonkurrenten Bergheim das nächste wichtige Spiel auf dem Programm.