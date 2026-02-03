Vorteilswelt
Faustschläge

Bus-Fahrgast wurde von Jugendlichen attackiert

Vorarlberg
03.02.2026 16:00
Während einer Busfahrt in Lustenau kam es zu einer Schlägerei.
Während einer Busfahrt in Lustenau kam es zu einer Schlägerei.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nicht gerade ihre besten Manieren zeigte eine Gruppe Jugendlicher, die in einem Linienbus in Vorarlberg unterwegs war. Ein Mitglied der Gruppe schlug einem fremden Fahrgast einfach ins Gesicht – anschließend flüchtete die Gruppe. 

0 Kommentare

Eine unangenehme Öffi-Fahrt erlebte am 18. Jänner ein 44-Jähriger, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Der Mann saß im Bus Nr. 160 in Lustenau, als eine Gruppe Jugendlicher einstieg. Der Fahrgast und die Jugendlichen kannten sich zuvor nicht. Wie es genau zur Attacke kam, ist bislang noch nicht bekannt, fest steht jedoch, dass einer aus der Jugendgruppe gegen 20.49 Uhr auf den 44-jährigen Mann zuging und ihm unvermittelt zwei Faustschläge ins Gesicht versetzte. Dabei zerbrach die Sehbrille des Fahrgastes.

Die Jugendlichen verließen nach der Tat an der Haltestelle Kirchplatz den Bus und flüchteten schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Augenzeugen berichten, dass es vor der Attacke auf den 44-Jährigen schon zu einem Streit zwischen den Jugendlichen gekommen sei.

Newsletter
Top-3

