Bus-Fahrgast wurde von Jugendlichen attackiert

Eine unangenehme Öffi-Fahrt erlebte am 18. Jänner ein 44-Jähriger, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Der Mann saß im Bus Nr. 160 in Lustenau, als eine Gruppe Jugendlicher einstieg. Der Fahrgast und die Jugendlichen kannten sich zuvor nicht. Wie es genau zur Attacke kam, ist bislang noch nicht bekannt, fest steht jedoch, dass einer aus der Jugendgruppe gegen 20.49 Uhr auf den 44-jährigen Mann zuging und ihm unvermittelt zwei Faustschläge ins Gesicht versetzte. Dabei zerbrach die Sehbrille des Fahrgastes.