Ex-ORF-Chefredakteur: „Journalisten sind Gfraster“

An Hintergrundinformationen zu kommen, ist Bestandteil des Jobs: „Du brauchst mehr Infos, als du verwendest, um dir ein gesamtes Bild zu schaffen.“ Dazu brauche es aber Vertrauen ins Gegenüber: „Und für dieses Vertrauen braucht es Vertraulichkeit“ – ein Geben und Nehmen zwischen Reporter und Quelle. Die Exklusivität einer Geschichte sei allerdings überbewertet: „Es ist ein bisserl wie Schlagobers bei einer Torte. Ja, eh super, aber die Torte muss passen.“