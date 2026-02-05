Vorteilswelt
Message, Macht, Medien

Ex-ORF-Chefredakteur: „Journalisten sind Gfraster“

Medien
05.02.2026 05:00
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

„Message, Macht, Medien“ trifft auf ORF: Diesmal geht es um die verborgenen Spielregeln zwischen Medien, Politik und PR. Zu Gast: Chefreporter und Ex-Chefredakteur des öffentlichen Rundfunks Fritz Dittelbacher. In der Folge „Off the records, on the records“ spricht er über die Grundvoraussetzungen für seriösen Journalismus und warum Kollegen nicht alles in sozialen Medien posten sollten.

Fritz Dittlbacher betont, dass der ORF nach wie vor seiner Rolle als kritische Kontrollinstanz nachkommt – auch wenn das für Politik und Publikum oft unbequem sei: „Wir sind keine wahnsinnig beliebte Bevölkerungsgruppe. Wir sind Gfraster“, sagt er mit Blick auf die journalistische Aufgabe, Macht kritisch zu hinterfragen.

An Hintergrundinformationen zu kommen, ist Bestandteil des Jobs: „Du brauchst mehr Infos, als du verwendest, um dir ein gesamtes Bild zu schaffen.“ Dazu brauche es aber Vertrauen ins Gegenüber: „Und für dieses Vertrauen braucht es Vertraulichkeit“ – ein Geben und Nehmen zwischen Reporter und Quelle. Die Exklusivität einer Geschichte sei allerdings überbewertet: „Es ist ein bisserl wie Schlagobers bei einer Torte. Ja, eh super, aber die Torte muss passen.“

Gleichzeitig verweist der Chefreporter darauf, dass die Politik sich dem ORF immer mehr entzieht. Statt kritischer Nachfragen setzt besonders die FPÖ auf direkte Kommunikation via soziale Netzwerke: „Kickl meidet klassische Medien recht weitgehend.“

„Message Controller“ Gerald Fleischmann trifft auf ORF-Journalist Fritz Dittlbacher.
„Message Controller“ Gerald Fleischmann trifft auf ORF-Journalist Fritz Dittlbacher.(Bild: krone.tv)
Apropos soziale Medien: Dittlbacher betont, wer für den ORF arbeitet, müsse sich bewusst sein, dass „private Ansichten, Meinungen, ...“ die Öffentlichkeit nichts angehen. Und weiter: „Die will ich nicht auf Sendung, nicht im Beruf, aber auch nicht in diesem privaten Bereich der Social Medias haben“, sagt der Ex-Chefredakteur auch in Hinblick auf die internen Richtlinien.

Auch verteidigt der ORF-Mann den öffentlich-rechtlichen Auftrag und warnt eindringlich vor amerikanischen Verhältnissen: „Demokratie heißt, alle müssen Zugang zu Informationen haben. Das ist wichtig. Nachrichten dürfen nicht nur von Tech-Milliardären stammen und kommen.“

Den ganzen Podcast zur Folge „Off the records, on the records – Ein Blick hinter die Kulissen von Medien und Politik“ können Sie hier anhören:

Oder hier als Video-Podcast streamen:

Alle Folgen von „Message Macht Medien“ können Sie jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf krone.at/podcast anhören. Oder auf krone.tv – immer am Donnerstag um 21.15 Uhr anschauen!

krone.tv

