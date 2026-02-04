Die heißesten Aktien des Burgenlandes

Bei Mattersburgs Lang war es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Bundesligisten anklopften – 15 Tore in 15 Spielen sprechen für sich. Insgesamt zwei Wochen trainierte der Youngster bei Altach mit – und hinterließ einen starken Eindruck im Ländle. Wie die „Krone“ weiß, buhlen auch zwei weitere Klubs (Bundesliga und 2. Liga) um den 21-Jährigen. Ein Transfer des Shootingstars könnte sich in den nächsten Tagen anbahnen! Vonseiten des MSV will man ihm keine Steine in den Weg legen. „Wir haben ihm gesagt, wenn du die Chance hast, nutze sie. Für uns ist es eine grandiose Werbung. Und es zeigt, es wird auch von oben auf uns geschaut“, betont Obmann Abdihodzic.