Schüler aus Güssing mit Klimaschutzpreis geehrt

Vielfach ausgezeichnete Schule

Die HLW Ecole Güssing, eine umwelt- und erasmuszertifizierte Schule, die für eine umweltbewusste und zukunftsorientierte Ausbildung steht und sich gerne mit anderen Schulen an unterschiedlichsten Bewerben misst, nutzte die Gelegenheit, um sich ebenfalls einzubringen. Konkret entschieden sich die Schüler Lorena Balaj, Emma Pober, Christin Schener, Laurin Breuer und Finn Poller für ein Videoprojekt.

Ihr Einsatz hat sich gelohnt: Insgesamt wurden nur acht Gruppen aus ganz Österreich prämiert. Die Südburgenländer waren dabei und erhielten ein Preisgeld von 300 Euro. „Klimaschutz geht uns alle an und ist ein wichtiger Bereich für die Bildung von morgen“, so die stolzen Gewinner.