Schüler aus Güssing mit Klimaschutzpreis geehrt

Die Jugendlichen der Ecole Güssing haben eine Vision. Diese machten sie nun bei einem bundesweiten Wettbewerb sichtbar.
Mit dem Kreativwettbewerb „Frame your mission“ ruft das Klimabündnis Österreich junge Menschen zwischen 14 und 16 Jahren dazu auf, sich künstlerisch mit dem Klimaschutz zu befassen. Ideen für eine nachhaltige Zukunft können dabei grafisch, aber auch in Form von Texten, Blogs, Videos und Audio-Projekten umgesetzt und eingereicht werden.
Vielfach ausgezeichnete Schule
Die HLW Ecole Güssing, eine umwelt- und erasmuszertifizierte Schule, die für eine umweltbewusste und zukunftsorientierte Ausbildung steht und sich gerne mit anderen Schulen an unterschiedlichsten Bewerben misst, nutzte die Gelegenheit, um sich ebenfalls einzubringen. Konkret entschieden sich die Schüler Lorena Balaj, Emma Pober, Christin Schener, Laurin Breuer und Finn Poller für ein Videoprojekt.
Ihr Einsatz hat sich gelohnt: Insgesamt wurden nur acht Gruppen aus ganz Österreich prämiert. Die Südburgenländer waren dabei und erhielten ein Preisgeld von 300 Euro. „Klimaschutz geht uns alle an und ist ein wichtiger Bereich für die Bildung von morgen“, so die stolzen Gewinner.
