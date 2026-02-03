Politischer Wirbel um asbesthaltigen Streusplitt

Schuldzuweisungen

Diese hätten im guten Glauben gehandelt und sich auf Vorgaben, Prüfungen und Kontrollen des Landes verlassen. Zudem ist von einer Täter-Opfer-Umkehr die Rede. Die Verantwortung liege, so Strobl, bei jenen Stellen, die prüfen, warnen und rechtzeitig eingreifen hätten müssen. Strobl fordert eine umfassende Aufklärung. Es müsse geklärt werden, seit wann Probleme bekannt gewesen seien, wer wann informiert war und warum die Bevölkerung nicht früher eingebunden wurde. Beschwichtigung zerstöre Vertrauen, nur Transparenz könne es wiederherstellen.